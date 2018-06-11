ألمانيا وفرنسا تقترحان تمويل جهود إزالة الألغام في دونباس

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا تقديم أموال إضافية لإزالة الألغام بمناطق في دونباس، مشيرة إلى وجود إرادة سياسية لمواصلة تبادل السجناء.

جاء ذلك عقب اجتماع "رباعية نورماندي" في بون، أمس الاثنين 11 يونيو / حزيران، بمشاركة الدول الأعضاء فيها وهي روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تسعى إلى وقف انتهاكات الهدنة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

برلين — سبوتنيك . جاء ذلك عقب اجتماع " رباعية نورماندي " في بون، أمس الاثنين 11 يونيو / حزيران، بمشاركة الدول الأعضاء فيها وهي روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تسعى إلى وقف انتهاكات الهدنة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن باريس وبرلين تقدمتا بطلب للمشاركة في إزالة الألغام في أوكرانيا، وأن كل الأطراف ملتزمة بدعم جهود وقف إطلاق النار.

وتضم "رباعية نورماندي" كل من روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، وتسعى إلى وقف الانتهاكات للهدنة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وبدأت السلطات الأوكرانية، أبريل / نيسان عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا.

وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.