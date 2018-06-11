ترامب: سنعرف قريبا ما يحدث مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماعات بين أعضاء وفدي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، تسير بطريقة جيدة وسريعة، مضيفا: "سنعرف قريبا ما سيحدث وهل سيتم إبرام اتفاق حقيقي مع بيونغ يانغ أم لا".

وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء 12 يونيو / حزيران: "الاجتماعات التحضيرية بين الوفدين تتم بسرعة وبطريقة جيدة"، مضيفا: "لكن هذا الأمر لا يهم في نهاية الأمر، لأننا سنعرف قريبا ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق حقيقي يختلف عما كان يحدث في الماضي أم لا".

© REUTERS / KCNA زعيم كوريا الشمالية يفاجئ ترامب بقرار "مثير" قبل القمة

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، خلال القمة المقررة بينهما في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، لبحث قضية برنامج كوريا الشمالية النووي وبرامجها الصاروخية.

وبعد اللقاء هو أول قمة ترامب وكيم جونغ أون.

وقال ترامب، في وقت سابق، إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.

ويرجع تاريخ العداء بين أمريكا وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي أو تحدثا حتى عبر الهاتف، منذ ذلك الوقت.