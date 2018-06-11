ترامب: سنعرف قريبا ما يحدث مع كوريا الشمالية

وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء 12 يونيو / حزيران: "الاجتماعات التحضيرية بين الوفدين تتم بسرعة وبطريقة جيدة"، مضيفا: "لكن هذا الأمر لا يهم في نهاية الأمر، لأننا سنعرف قريبا ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق حقيقي يختلف عما كان يحدث في الماضي أم لا".
وبعد اللقاء هو أول قمة ترامب وكيم جونغ أون.
وقال ترامب، في وقت سابق، إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.
ويرجع تاريخ العداء بين أمريكا وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي أو تحدثا حتى عبر الهاتف، منذ ذلك الوقت.
Meetings between staffs and representatives are going well and quickly….but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
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