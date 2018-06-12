إصابة المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأزمة قلبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء 12 إن لاري كادلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أصيب بأزمة قلبية ويتلقى العلاج في مستشفى بمنطقة واشنطن.

وكتب ترامب على تويتر قبل دقائق من اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة "العظيم لاري كادلو، الذي كان يعمل بجد شديد على شؤون التجارة والاقتصاد، أصيب للتو بأزمة قلبية، وهو الآن في مركز والتر ريد الطبي".

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

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وبدأت القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، يفندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

وكان ترامب وكيم جونغ أون قد غادرا قبل قليل مقر إقامتهما، ليصلا إلى مقر انعقاد القمة التاريخية بينهما في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا، التي يفصلها عن باقي سنغافورة جسر، وتصافح ترامب وكيم جونغ أون لأول مرة في تاريخ البلدين، ثم دخلا إلى غرفة الاجتماع السرية، التي لن يحرضها إلا الاثنين ومترجميهما.