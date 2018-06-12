بدء اجتماع القمة الموسع بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة

بدأ زعيما الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية دونالد ترامب وكيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، اجتماع القمة الموسع في سنغافورة بعد الاجتماع الفردي الذي عقد قبل ذلك.

سنغافورة — سبوتنيك. ويشارك بالاجتماع الموسع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية، مايك بومبيو ، والمستشار الرئاسي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي.

© REUTERS / HANDOUT كيم جونغ أون لترامب: جئنا إلى هنا بعد تجاوز كل العراقيل التي أعاقت علاقتنا بالماضي

ويشارك في الاجتماع من جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، نائب رئيس حزب العمال الكوري كيم يونغ تشول، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الدولية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري لي سونغ يونغ، ووزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لي يونغ هو.

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق " كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.