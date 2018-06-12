ترامب: جاهز لاستقبال كيم في البيت الأبيض وحللنا مشاكل كبيرة وخطيرة مع كوريا الشمالية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة وصفها ترامب بـ"التاريخية" من دون أن يجري الكشف عن مضمونها.

© REUTERS / JONATHAN ERNST بدء اجتماع القمة الموسع بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة

القاهرة — سبوتنيك . وقال ترامب خلال مراسم التوقيع، "العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستكون الآن في وضع مختلف تماما، لقد حللنا مشاكل كبيرة وخطيرة مع كوريا الشمالية"، مضيفاً أن التوقيع هو "انطلاقة لبدايات جديدة وتغييرات كبيرة".

ولفت ترامب إلى أنّه خلال قمته مع كيم "نشأ بيننا رابط خاص"، معلناً جهوزيته لاستقبال كيم في البيت الأبيض.

ووصف الزعيم الكوري اللقاء بـ"القمة التاريخية".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد قليل للكشف عن المزيد من التفاصيل.

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.