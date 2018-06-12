ترامب: الزعيم الكوري الشمالي راغب في التخلص من الأسلحة النووية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي راغب في التخلص من الأسلحة النووية وإخلاء شبه الجزيرة الكورية منها.

القاهرة — سبوتنيك . وأكد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعهد بالعمل على التخلص من الأسلحة النووية في القريب العاجل، مشيرا إلى أن العقوبات على بيونغ يانغ ستبقى في الوقت الحالي. وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقد في سنغافورة عقب القمة التاريخية بينه، وبين جونغ أون اليوم أن "الزعيم الكوري الشمالي راغب في التخلص من الأسلحة النووية وإخلاء شبه الجزيرة الكورية منه، مضيفا أن اليوم "بات لدينا أمل بأن المأساة التي بدأت من 70 عاماً في شبه الجزيرة الكورية ستنتهي قريباً".

وتابع ترامب، أن "الخطوات التي اتفقنا عليها اليوم كان يجب أن تحصل منذ زمن بعيد"، ومع ذلك شدد الرئيس الأمريكي على أن "العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى للوقت الحالي".

هذا وعقد صباح اليوم لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين الزعيمين وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.