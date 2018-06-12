ترامب: العقوبات سترفع عن كوريا الشمالية عندما نصبح على ثقة من أن السلاح النووي قد حيد

وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى هذه اللحظة.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين الزعيمين وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار/مايو الفائت، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.
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