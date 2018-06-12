روسيا مستعدة لتقديم التقنيات المطلوبة ومساعدة كوريا الشمالية في تدمير أسلحتها

وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب لقائهما التاريخي، اليوم الثلاثاء، في سنغافورة بالتزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.
كما تعهد ترامب ترامب بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.
وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيتش في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
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