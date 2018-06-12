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20:51 12 يونيو/ حزيران 2018
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    توقيع وثيقة بين ترامب وكيم جون أون في سنغافورة

    مصر ترحب بنتائج القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم 12 يونيو/ حزيران، عن ترحيب مصر بنتائج اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

    وقالت الوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "جمهورية مصر العربية ترحب بانعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية، وما تمخض عنها من نتائج إيجابية من شأنها أن تسهم في إنهاء حالة التوتر وإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

    قمة ترامب وكيم جونغ أون
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    باحث يتحدث عن "مكاسب" أمريكا وكوريا الشمالية من لقاء سنغافورة
    وأكدت مصر، عبر بيان الخارجية، أن القمة وما عكسته من أجواء إيجابية تسهم دون شك في تعزيز إجراءات بناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية، وتعزز من تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتمثل خطوة أساسية وهامة على مسار تحقيق هدف نزع السلاح النووي على مستوى العالم.

    وشدد البيان على موقف مصر الثابت من ضرورة تضافر الجهود الدولية؛ لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتنفيذ كافة أحكامها وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل.

    وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب لقائهما التاريخي، اليوم الثلاثاء، في سنغافورة بالتزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

    وجاء في الوثيقة المشتركة، "تعهد الرئيس ترامب بتقديم ضمانات أمنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأكد الرئيس كيم جونغ أون على التزام ثابت بنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية".

    من جهة أخرى، يتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية، بالإضافة الى تعهد ترامب بالتعاون وإقامة علاقات جديدة من خلال فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، كما تعهد ترامب بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكوري.

    وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لزيارة كوريا الشمالية "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن زعيم كوريا الشمالية وافق بدوره على زيارة واشنطن.

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي, قمة, بيان, التزام, أخبار, كيم جون أون, دونالد ترامب, شبه الجزيرة الكورية, سنغافورة, أمريكا, كوريا الشمالية, مصر
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