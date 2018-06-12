غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لدعم اتفاقية "نزع النووي" بين واشنطن وبيونغ يانغ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران، المجتمع الدولي لتقديم الدعم لتنفيذ اتفاقية نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وقال ستيفين دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "تنفيذ اتفاق اليوم والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة سيتطلب الصبر والدعم من المجتمع العالمي"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد، اليوم، لقاء تاريخيا مع الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون، في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة.

وأعلن الرئيس ترامب عقب اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

ومن جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين. بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

كذلك تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.