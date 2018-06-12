موغريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الإيراني ضد عقوبات واشنطن

قال الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يدعم الاقتصاد الإيراني في مواجهة العقوبات الأمريكية.

أمستردام- سبوتنيك وأكد موغيريني على الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد انسحاب واشنطن، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم الاقتصاد الإيراني في مواجهة العقوبات.

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وأضافت، أمام الجلسة العامة في البرلمان الأوروبي، "نحن أكدنا التزامنا بالاتفاق النووي طالما إيران ملتزمة به، فلا نريد تطوير الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وتابعت "عدد من الشركات الأوروبية استمروا بالعمل في إيران، وبعضهم قد اختاروا التوقف استجابة للعقوبات الأمريكية".

وأوضحت موغيريني "سندعم على مستوى الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الإيراني والتعاملات البنكية معها".