صحيفة: هجوم أمريكي "نادر" على إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، 12 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة ستنتقل من الدفاع الدائم عن إسرائيل إلى الهجوم عليها في مجلس الأمن الدولي، حيث تناقش غدا، الأربعاء 13 يونيو/حزيران، بالأمم المتحدة، ما إذا كانت سياسة العالم تدافع عن حماس أم إسرائيل فحسب؟، ومدى مهاجمة الولايات المتحدة للدول التي الرافضة لإدانة الفلسطينيين.
من المتوقع أن يمر القرار الذي اقترحته تركيا والجزائر عبر الأغلبية التلقائية للعرب، ومن الممكن ألا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه لا توجد أسنان للولايات المتحدة.
أكدت الصحيفة أن الاقتراح المفترض مناقشته، غدا، سيبحث مدى استمرار الدفاع الأمريكي عن إسرائيل أم محاولة التغيير والهجوم على إسرائيل، أو على الأقل إدانة الطرفين، أو أن الجانب الأمريكي يقدم اقتراحا آخر بإدانة حماس وإسرائيل؟
في وقت، رجحت الصحيفة العبرية أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على أطراف دولية لعدم إدانة إسرائيل مجددا. بمعنى ان القرار الأمريكي غدا، الأربعاء، سيحدد السياسات الأمريكية القادمة تجاه إسرائيل في مجلس الأمن، ما بين الدفاع عنها، أو الهجوم عليها، أو إدانة الأطراف الدولية التي ترفض إدانة الفلسطينيين.
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