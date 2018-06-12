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    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    صحيفة: هجوم أمريكي "نادر" على إسرائيل

    © REUTERS / Brendan McDermid
    العالم
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    في واقعة نادرة الحدوث، اهتمت وسائل إعلام عبرية بالحديث عن انتقال الولايات المتحدة الأمريكية من الدفاع عن إسرائيل إلى الهجوم عليها، داخل قاعات مجلس الأمن.

    ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، 12 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة ستنتقل من الدفاع الدائم عن إسرائيل إلى الهجوم عليها في مجلس الأمن الدولي، حيث تناقش غدا، الأربعاء 13 يونيو/حزيران، بالأمم المتحدة، ما إذا كانت سياسة العالم تدافع عن حماس أم إسرائيل فحسب؟، ومدى مهاجمة الولايات المتحدة للدول التي الرافضة لإدانة الفلسطينيين.

    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Brendan McDermid
    نيكي هايلي تتهم "حماس" باستخدام الأطفال كدروع بشرية في غزة
    كتب المحلل السياسي للصحيفة، إيتمار إيخنار، أن البداية الأمريكية جاءت رغم إصدارها لقرار الفيتو الصادر قبل عشرة حول اقتراح رفض إدانة حماس والوضع في قطاع غزة، والذي قدمته الكويت، عبر استغلال حق النقض بواسطة مبعوث الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، حيث من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن، غدا، على اقتراح مشابه لاقتراح الكويت السابق، الذي يدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد سكان قطاع غزة.

    من المتوقع أن يمر القرار الذي اقترحته تركيا والجزائر عبر الأغلبية التلقائية للعرب، ومن الممكن ألا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه لا توجد أسنان للولايات المتحدة.

    أكدت الصحيفة أن الاقتراح المفترض مناقشته، غدا، سيبحث مدى استمرار الدفاع الأمريكي عن إسرائيل أم محاولة التغيير والهجوم على إسرائيل، أو على الأقل إدانة الطرفين، أو أن الجانب الأمريكي يقدم اقتراحا آخر بإدانة حماس وإسرائيل؟

    في وقت، رجحت الصحيفة العبرية أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على أطراف دولية لعدم إدانة إسرائيل مجددا. بمعنى ان القرار الأمريكي غدا، الأربعاء، سيحدد السياسات الأمريكية القادمة تجاه إسرائيل في مجلس الأمن، ما بين الدفاع عنها، أو الهجوم عليها، أو إدانة الأطراف الدولية التي ترفض إدانة الفلسطينيين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, مجلس الأمن, تركيا, الاتحاد الجزائري لكرة القدم, الأمن الكويتي, إسرائيل, الأمم المتحدة, الكويت
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