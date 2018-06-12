مسؤولة أمريكية تتفقد السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر... والسر

ووفقا لوكالة رويترز، يقول ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تشييد جدار على حدودها الجنوبية الممتدة لمسافة 3200 كيلومترا مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وإن على المكسيك أن تدفع تكلفة المشروع. وترفض المكسيك تلك الفكرة، وأثار الخلاف بشأن التمويل شقاقا داخل الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب بدوره إعجابه بالسياج الإسرائيلي. وأكد مسؤول أمريكي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه زيارة نيلسن للحدود الإسرائيلية المصرية. وقال المسؤول دون الخوض في التفاصيل إن الوزيرة "أدركت التحديات والفرص القائمة هناك". ورفضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي التعليق. وكانت قالت في بيان، في الثامن من يونيو/حزيران، حزيران إن الوزيرة "ستتلقى إفادة عملية عن أنظمة وتكنولوجيا البنية التحتية للحدود الإسرائيلية" لدى زيارتها لإسرائيل.
ويبلغ ارتفاع السياج الإسرائيلي المزود بأسلاك شائكة ما بين خمسة وثمانية أمتار وتم تشييده على مدى أكثر من ثلاثة أعوام على امتداد الحدد الممتدة لمسافة 230 كيلومترا مع صحراء سيناء المصرية. وكلف إسرائيل نحو 380 مليون دولار. وتنسب إسرائيل الفضل للسياج في منع تدفق المهاجرين الأفارقة وتسلل متشددين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
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