الحكومة الإيرانية توجه سؤالا إلى زعيم كوريا الشمالية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران إن المفاوضات الإيرانية حول الاتفاق النووي ستكون قصيرة الأمد.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب توقيعه مع كيم جونغ أون وهو في الطائرة، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب: جاهز لاستقبال كيم في البيت الأبيض وحللنا مشاكل كبيرة وخطيرة مع كوريا الشمالية

ووجه باقر نوبخت سؤالا إلى زعيم كوريا الشمالية: مع من تتفاوض؟

وأكد نوبخت أن ترامب لا يمثل الشعب الأمريكي، وأن إيران "تأمل أن يركز على هذه المشكلة".

وعقد صباح اليوم لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة. ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين الزعيمين، وذلك بعد سنوات من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب لقائهما، بالتزام كيم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.