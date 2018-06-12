الحكومة الإيرانية توجه سؤالا إلى زعيم كوريا الشمالية

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب توقيعه مع كيم جونغ أون وهو في الطائرة، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأكد نوبخت أن ترامب لا يمثل الشعب الأمريكي، وأن إيران "تأمل أن يركز على هذه المشكلة".
وعقد صباح اليوم لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة. ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين الزعيمين، وذلك بعد سنوات من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب لقائهما، بالتزام كيم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.
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