ترامب يعلن نتائج لقائه بزعيم كوريا الشمالية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نتائج لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، مؤكدا أن القمة شهدت تقدما كبيرا بشأن نزع الأسلحة النووية في الجزيرة الكورية وتحرير الرهائن واستلام رفات جنود أمريكيين.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "حان وقت العودة للوطن من سنغافورة بعد زيارة مذهلة حقا. تم إحراز تقدما كبيرا بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. الرهائن سيعودون إلى ديارهم، وسنعيد رفات أبطالنا العظماء إلى عائلاتهم. لن يتم إطلاق أي قذائف، أو إجراء بحث أو إغلاق مواقع".

Heading back home from Singapore after a truly amazing visit. Great progress was made on the denuclearization of North Korea. Hostages are back home, will be getting the remains of our great heroes back to their families, no missiles shot, no research happening, sites closing… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

وأضاف ترامب "حصلت على وقت طويل مع كيم جونغ أون الذي يريد أن يرى أشياء رائعة تحدث لبلاده. كما قلت في وقت سابق، يمكن لأي شخص شن الحرب ولكن فقط الأكثر شجاعة يمكنه أن يصنع السلام".

وجرى لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ، وهو اللقاء الأول بينهما في التاريخ، يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

…Got along great with Kim Jong-un who wants to see wonderful things for his country. As I said earlier today: Anyone can make war, but only the most courageous can make peace! #SingaporeSummit — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

وأعلن الرئيس ترامب عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.