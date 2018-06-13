ماذا تكشف "لغة الجسد" بين ترامب وكيم جونغ أون... احترام "العجوز"

في الوقت الذي لا تزال وسائل الإعلام العالمية تتناول اللقاء التاريخي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في سنغافورة، حاول الخبراء في لغة الجسد التركيز على الإشارات غير اللفظية البارزة، التي يمكن أن تلقي نظرة ثاقبة على نواياهما الحقيقية خلال الاجتماع.

ولفت الخبراء إلى أن ترامب لمس كيم في ذراعه وظهره، عندما التقى به للمرة الأولى، أمام عدسات الصحفيين، بينما كان كيم أكثر تحفظا منه، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

© REUTERS / HANDOUT ترامب وكيم يقبلان دعوات بعضهما البعض لزيارة كوريا الشمالية والولايات المتحدة

وفيما أشارت وود إلى أن اللمس يرمز إلى الدفء، وتذويب المسافات، فذكرت أن "اللمسات الإضافية من ترامب لجونغ أون تشير إلى رغبته في السيطرة على الاجتماع والهيمنة عليه منذ البداية".

ولكن في المقابل، برر كيم هيونغ-هي، مدير مختبر كوريا للغة الجسدية، أن تحفظ كيم جونغ أون تجاه ترامب، جاء اتباعا للثقافة الكورية، وهي "عدم لمس شاب لشخص أكبر منه سنا"، مرجحا أنه لم يلمس ترامب كعلامة على احترام شخص مسن "عجوز".

وذكر هيونغ-هي، أن احترام كبار السن هو أحد القيم الكونفوشيوسية القديمة المتواجدة في شبه الجزيرة الكورية، ويمكن أن يكون هذا تفسير احتفاظ كيم جونغ أون بموقف أكثر تواضعا أمام دونالد ترامب.

"The North Korean leader also touched Trump, though much less frequently."



This is splendid —>



What body language experts saw

when Trump and Kim Jong Un met, via The Post's @monicaulmanu & @KevinUhrmhttps://t.co/Ab4lytL37N pic.twitter.com/Dnk9Cqievc — Andrew deGrandpre (@adegrandpre) June 12, 2018

وقال كيم هيونج-هي إن ما يدعم حديثه على احترام كيم جونغ أون لترامب، هو وصوله إلى القمة قبل دقائق منه، وهو يحمل معه مفكرة سوداء، لافتا إلى أن حضوره المبكر يكون أن يكون "خطوة لإظهار موقفه المخلص والمتحمس للمحادثات مع ترامب".

وفيما تصافح الزعيمان مرات عديدة خلال القمة، كان من الملاحظ أن ترامب هو من أطلق معظم المصافحات.

ومن دلائل رغبة دونالد ترامب في السيطرة على اجتماعه، هو أنه استبق الحديث إلى وسائل الإعلام، كما أنه لعب دور المضيف، وأنه من أظهر لكيم الطريق ناحية غرفة الاجتماعات.

Two experts who spoke to the Globe shortly after President Trump and Kim Jong Un met had different interpretations of what the pair’s body language meant. https://t.co/2wv9RIwQM9 pic.twitter.com/oFfTTSOto5 — The Boston Globe (@BostonGlobe) June 12, 2018

ويقول كيم هيونغ هي، إن ترامب كان يقود كيم من خطوة إلى الأمام، ولكن ليس بطريقة إرغامية، إذ كان يطلب رأيه لمجاراته في السير معه نحو الغرفة.

وأعلن الرئيس ترامب عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.