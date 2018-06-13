صحيفة: زيارة جديدة لـ"ناقل الأسرار" تشمل 3 دول بينها السعودية تكشف استمرار "القطيعة"

أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الثلاثاء، 12 يونيو/حزيران، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، سيزور منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، دون زيارة السلطة الفلسطينية في رام الله.

أفادت الصحيفة الإسرائيلية أن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومبعوثه الشخصي للشرق الأوسط، سيزور كل من مصر والسعودية وإسرائيل الأسبوع القادم لمناقشة "صفقة القرن"، دون زيارة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني استمرار القطيعة بين الطرفين، الفلسطيني والأمريكي، منذ إعلان ترامب عن نقله لسفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/كانون الأول، من العام الماضي.

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وقالت الصحيفة العبرية " إن إدارة ترامب بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدى إمكانية تقديم مساعدات مادية من دول الخليج العربي للفلسطينيين في إطار خطة السلام المقترحة، وهي الخطة التي رفضها، من قبل، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وفي حال استمرار رفض الفلسطينيين لخطط ترامب حول ما يسمى بـ" صفقة القرن"، والتي تؤيدها دول الخليج العربي، فإن هذا الأمر يسدعي بدوره التقارب الخليجي لإسرائيل، والابتعاد عن الجانب الفلسطيني، وهو ما يساهم في الموقف الإسرائيلي ضد إيران".

يشار إلى أن القناة السابعة العبرية قد أوضحت أن كوشنر وجيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سيقوما بجولة في منطقة الشرق الأوسط، الأسبوع القادم، لكل من مصر والسعودية وإسرائيل، لمناقشة "صفقة القرن".

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE تفاصيل اجتماع محمد بن سلمان مع جاريد كوشنر