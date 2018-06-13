بعد نعته بـ "لفظ خارج"... ترامب يرد على إهانة روبرت دي نيرو

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إهانة الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو، له في حفل توزيع جوائز "توني"، مساء الأحد 10 يونيو/حزيران الجاري.

ووصف ترامب دي نيرو في المقابل، أثناء عودته من سنغافورة، بعد اجتماعه التاريخي مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأنه "شخص ذا مستوى ذكاء منخفض".

وفسر ترامب عبر حسابه على "تويتر" سر ذكاء دي نيرو المحدود، بسبب تلقيه العديد من اللكمات على رأسه من ملاكمين حقيقيين في الأفلام، ويعني هنا فيلمه الشهير "Raging Bull"، من إنتاج 1980.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

كما اعتبر ترامب روبرت دي نيرو، بعد مشاهدته له وهو يسبه على الهواء، في حفل جوائز "توني"، أنه مخمور وليس في وعيه، موجها رسالة له هي أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح في أعلى معدلاته، وكذلك نسبة العمالة.

وقال ترامب لدي نيرو في نهاية رسالته: "استيقظ أيها المخمور!".

…realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

وقال دي نيرو للجمهور في حفل توني"، دون أي تمهيد مشيرا لـ ترامب"سأقول شيئا واحدا"، واستخدم لفظا نابيا.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين، "لم يعد الأمر فقط 'فليسقط ترامب'" ثم استخدم اللفظ النابي.