الكشف عن دخل إيفانكا ترامب وكوشنر خلال عامهما الأول في البيت الأبيض يثير أزمة

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، واصلت ابنة الرئيس ترامب وزوجها الاستثمار والتجارة في مجال العقارات بصورة مكثفة.

© REUTERS / Ronen Zvulun إيفانكا ترامب تحتفل بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس على طريقتها الخاصة

وأشارت التقارير إلى أن إيفانكا ربحت 3.9 مليون دولار من حصة في فندق ترامب إنترناشيونال وأكثر من خمسة ملايين دولار من علامتها التجارية الخاصة.

وتسببت هذه الأرباح، في إثارة جدلا أخلاقيا واسعا بشأن وجود تضارب في المصالح، في ظل الاتهامات التي تواجه عائلة ترامب بشأن استخدام الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية.

وكشف البيت الأبيض عن هذه البيانات، بينما كان الرئيس ترامب في سنغافورة للقاء كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية.

يذكر أن إيفانكا وكوشنر تخليا عن مناصبهما ومتابعتهما اليومية للأعمال في شركاتهما المختلفة، من أجل الانضمام لفريق الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.