تحذير من حرب أشد من "الجرف الصامد"

حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من اندلاع حرب بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، أشد من الحرب السابقة "الجرف الصامد".

أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس، الثلاثاء، 12 يونيو/حزيران، من أن الوضع المتدهور حول الحدود الفاصلة لقطاع غزة بين فلسطين وإسرائيل سيؤدي إلى اندلاع حرب بينهما أشد وأقوى من الحرب السابقة، في يوليو/تموز 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، مشددا على المجتمع الدولي العمل على عدم اندلاع حرب ثانية في القطاع.

أكد الموقع الإسرائيلي أن ميلادينوف يحذر من اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية وسوء الأوضاع الاجتماعية لسكان القطاع، ووجود نقص في المياه وانقطاع في الكهرباء، بدوره يعمل على اندلاع حرب جديدة في المنطقة، ليشدد دول المنطقة، خاصة مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل على تحسين أوضاع الفلسطينيين في القطاع.

جاء تصريح ميلادينوف على هامش اشتراكه في المؤتمر اليهودي الأمريكي الذي عقد على مدار يومين متتالين في مدينة القدس، وانتهى أمس، الثلاثاء، وهو المؤتمر الذي أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، عدم حضوره، فيدريكا موغريني، مسؤولة الاتحاد الأوربي للشئون الخارجية، بعدما رفض بنيامين نتنياهو لقاءها، بزعم دعمها للقضية الفلسطينية، واتخاذها مواقف مناهضة لبلاده.

من المعروف أن حرب "الجرف الصامد" بدأتها إسرائيل، في الثامن من يوليو/تموز 2014، على قطاع غزة، واستمرت 51 يوما، وقتل فيها أكثر من 1850 فلسطينيا، من بينهم 401 طفلا، و238 إمرأة.