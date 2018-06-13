جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال اليوم الفائت

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة" نوفوستي": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و 82 ملم، وعربات المشاة القتالية وقاذفات القنابل والأسلحة الثقيلة والخفيفة".

© Sputnik . Olesya Potapova لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 5 مرات خلال اليوم الفائت

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أنه تعرضت للقصف مواقع الشرطة الشعبية بالقرب من قرى سوكولنيكي، كالينوفو، لوغفينوفو، دونيتسكيي.

ووفقا للمتحدث: "تم إطلاق حوالي 70 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.