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    كوريا الجنوبية: وقف التدريبات المشتركة مع أمريكا قد يكون ضروريا

    © AP Photo / Lee Jin-man, File
    العالم
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    نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة قد يكون ضروريا لتسهيل المحادثات الخاصة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي، أمس ‬الثلاثاء، عقب القمة التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة، إنه سيوقف التدريبات العسكرية الاعتيادية مع كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "استفزازية للغاية" وباهظة التكلفة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في لقائهما التاريخي في سنغافورة، 12 يونيو/حزيران 2018
    © REUTERS / KCNA
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    وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لن نلعب بعد الآن بالألعاب العسكرية، طالما نجري مفاوضات في جو من الثقة".

    يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ — وهو اللقاء الأول في التاريخ — يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

    وأعلن الرئيس ترامب، عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

    ومن جانبه وصف كيم جونغ أون، التوقيع على الوثيقة الختامية باللقاء مع دونالد ترامب، في سنغافورة بأنه "انطلاقة جديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

    وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية، في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

     

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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