الصين تساند قرار ترامب وقف المناورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية

أبدت الصين، اليوم الأربعاء، مساندتها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المناورات العسكرية الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية، مضيفة أن هذا يظهر أن اقتراح "التعليق المزدوج" الذي طرحته بكين كان عمليا.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين.

وكانت الصين اقترحت ما اسمته بالتعليق المزدوج حيث تعلق كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية بينما تعلق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية بحيث يمكن للطرفين إجراء محادثات.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب لا يريد إجراء مناورات طالما تستمر المفاوضات مع كوريا الشمالية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي، أمس ‬الثلاثاء، عقب القمة التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة، إنه سيوقف التدريبات العسكرية الاعتيادية مع كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "استفزازية للغاية" وباهظة التكلفة.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لن نلعب بعد الآن بالألعاب العسكرية، طالما نجري مفاوضات في جو من الثقة".

يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ — وهو اللقاء الأول في التاريخ — يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن الرئيس ترامب، عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

ومن جانبه وصف كيم جونغ أون، التوقيع على الوثيقة الختامية باللقاء مع دونالد ترامب، في سنغافورة بأنه "انطلاقة جديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية، في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.