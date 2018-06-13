أنقرة تكشف موعد انسحاب مسلحي "وحدات حماية الشعب" من منبج السورية

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناتا "خبر ترك" و"بلومبرغ"، اليوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران: "لا نستطيع أن نقول إن مسلحي وحدات حماية الشعب بدأوا بالانسحاب من منبج"، متابعا "الانسحاب قد يبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل".
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "جبل قنديل قريب من إيران ونسعى لتعزيز تعاوننا معها من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، وأعمال التهريب"، متابعا "حزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به يشكلون تهديدا على الجميع، وينبغي التعاون مع دول الجوار من أجل مكافحتهم".
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