أنقرة تكشف موعد انسحاب مسلحي "وحدات حماية الشعب" من منبج السورية

رجح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تبدأ وحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب من مدينة منبج السورية في يوليو/تموز المقبل.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناتا "خبر ترك" و"بلومبرغ"، اليوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران: "لا نستطيع أن نقول إن مسلحي وحدات حماية الشعب بدأوا بالانسحاب من منبج"، متابعا "الانسحاب قد يبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP أردوغان يكشف شرط توقف العمليات العسكرية التركية في العراق

وحول العملية العسكرية في جبل قنديل شمالي العراق ، قال: "مباحثاتنا مع إيران مستمرة بشأن العملية العسكرية في جبل قنديل شمالي العراق".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "جبل قنديل قريب من إيران ونسعى لتعزيز تعاوننا معها من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، وأعمال التهريب"، متابعا "حزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به يشكلون تهديدا على الجميع، وينبغي التعاون مع دول الجوار من أجل مكافحتهم".