أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية بعد الآن.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" فور عودته إلى واشنطن، اليوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران، بعد قمة سنغافورة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "هبطت للتو، رحلة طويلة، يمكن للجميع الآن أن يشعر بأنه آمن أكثر من اليوم الذي توليت فيه مهام منصبي".

وأضاف ترامب: "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية بعد الآن"، متابعا "اللقاء مع كيم جونغ أون كان تجربة مثيرة وإيجابية جدا، ولدى كوريا الشمالية فرص عظيمة للمستقبل".

Just landed — a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

​Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer — sleep well tonight!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

​يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ، وهو اللقاء الأول بينهما في التاريخ، يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن ترامب، عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا. من جانبه، وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع دونالد ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".