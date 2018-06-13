ترامب يعود إلى أمريكا بعد قمة تاريخية مع كيم جونغ

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران، إلى واشنطن بعد عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الثلاثاء في سنغافورة.

ووفقا لما نشرته وكالة فرانس برس، حطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في قاعدة جوينت أندروز في ماريلاند خارج العاصمة الأمريكية فجر الأربعاء، وترجل ترامب الذي كان يرتدي قميصا أبيض تحت سترة داكنة، من الطائرة على السلالم حيث فرش السجاد الأحمر نحو سيارة سوداء تنتظره.

© REUTERS / KCNA ترامب: لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية بعد الآن

وكان ترامب يكتب بعض التغريدات على تويتر أثناء هبوط الطائرة على الأرجح.

وأشاد ترامب بنفسه لدعمه امرأة فازت بانتخابات تمهيدية في الحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولينا، بعد أن أطاحت بمعارض لسياسات ترامب.

كما أعاد نشر تغريدة له تنتقد النجم الهوليوودي روبرت دي نيرو، الذي هاجم الرئيس الأميركي بلهجة حادة أثناء توزيع جوائز توني الأحد الماضي، حيث قال "فاك ترامب" (عبارة خادشة للحياء) على المسرح.

واعتبر ترامب أن النجم الهوليوودي "يتمتع بحاصل ذكاء متدن جدا".