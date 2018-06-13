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14:58 13 يونيو/ حزيران 2018
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    الليرة التركية

    عوامل كثيرة تؤثر عليها... العملة التركية تواصل فقدان قيمتها

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    العالم
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    سجل سعر الليرة التركية، اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، انخفاضا مقابل الدولار.

    وانخفضت الليرة التركية نحو 4.7 ليرة مقابل الدولار، في الوقت الذي تظل عملات الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط قبيل قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وفي ظل تجدد المخاوف بشأن التأثير السياسي على السياسة النقدية التركية، حسب "رويترز".

    أردوغان
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    وخسرت الليرة نحو 18 % مقابل الدولار هذا العام، وبلغت الليرة 4.6545 مقابل الدولار بحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش انخفاضا من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء عند 4.5950. ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 4.6975 في وقت سابق اليوم.

    ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بعد خطوة مماثلة في مارس/ آذار.

    ويريد المستثمرون التعرف على آفاق تشديد السياسة النقدية في المستقبل في ظل النمو الاقتصادي الحالي.

    وقال تيموثي آش الخبير لدى بلوباي لإدارة الأصول في مذكرة إن مجموعة من العوامل تؤثر على الليرة التركية بما في ذلك اجتماعي المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي وعطلة عيد الفطر المقبلة مما تسبب في شح السيولة.

     

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    أخبار اليوم, أخبار تركيا, البنك المركزي الأمريكي, رجب طيب أردوغان, تركيا
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