إسرائيل: الشاباك يحبط 250 هجوما كبيرا بينها عمليات انتحارية

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، إن جهازه نجح منذ بداية العام الحالي في إحباط 250 هجمة كبيرة على خلفية قومية، بينها عمليات انتحارية، خطف وإطلاق نار.

وأوضح أرغمان خلال مشاركته في مؤتمر أمني بالقدس عن كيفية معالجة الشاباك لظاهرة "منفذ العملية الأمنية الوحيد" أن "خريطة التهديدات والتحديات متنوعة ومنتشرة في عدة مواقع غير مستقرة وصعبة"، وفقا لموقع "i24" الإسرائيلي.

وتابع: "ضربة ساحقة للإرهاب يمكن ان تنجح بفضل الدمج بين العنصر البشري ذي الجودة وبين التكنولوجيا المتقدمة وطرق العمل الفريدة والمهنية.

ولفت إلى أن الشاباك يستثمر الكثير في تطوير تقنيات تكنولوجية متقدمة، مثل النظم التعليمية والذكاء الاصطناعي، وهذا يخلق قفزة كبيرة إلى الأمام في الانتقال من الاستنتاج والتنبؤ الاستخباراتي لإحباط نوايا هجمات قبل حدوثها.

واختتم: "كمنظمة تتعلم، تندمج وتتطور تكنولوجيا، أكدنا قيمة الاندماج وقيمة التطور، ونحن نشدد بشكل كبير على التعاون الاستراتيجي مع شركائنا في المجتمع، بإسرائيل وفي الخارج، مع صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة وهيئات مدنية أخرى".