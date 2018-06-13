ترامب يعلق على فوز "الملف الثلاثي" باستضافة كأس العالم 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن فوز الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، باستضافة كأس العالم 2026، يمثل صفقة عظيمة لجهد كبير.

© Sputnik . Alexander Vilf الملف الثلاثي يفوز بحق استضافة كأس العالم 2026

وكتب ترامب على "تويتر"، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه يؤيد عرض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي يسعى المغرب لتنظيمها.

وعلقت "فيفا" على تصريحات ترامب بأن قواعد الفيفا فقط هي التي يتم الرجوع إليها لاختيار البلد المضيف لنهائيات كأس العالم.

وفاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به كل من أمريكا، والمكسيك، وكندا، لاستضافة كأس العالم 2026، في التصويت، الذي جرى اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، خلال اجتماع "الفيفا" الـ68 في موسكو، للاختيار بينهم وبين المغرب.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تستضيف فيها ثلاث دول بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحصل "الملف الثلاثي" على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب، في التصويت الذي شارك فيه 207 اتحادات كرة قدم، مع إلغاء حق التصويت للبلدان الـ4 المتقدمة بطلب الاستضافة.