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19:25 13 يونيو/ حزيران 2018
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    المركز الثقافي الروسي في بيروت

    بالصور والفيديو...المركز الثقافي الروسي في بيروت يحتفل بعيد روسيا الوطني بحفل فني ومعرض صور

    © Sputnik . Zahraa El Amir
    العالم
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    أقام المركز الثقافي الروسي في بيروت احتفالاً بمناسبة عيد روسيا الوطني، بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، وحشد من الجالية الروسية، بالإضافة إلى معرض صور جسد حياة الجالية الروسية في لبنان.

    لقاء منتخب مصر أمام الكونغو
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    سبوتنيك. على مدى ساعتين من الوقت استمتع الحاضرون بوصلات رقص فلكلورية روسية، وكورال نسائي ووصلات غنائية للمطربة ديانا بربر، وللسولو تاتيانا بعيني، بالإضافة إلى فرقة عزف لبنانية قدمتها جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية.

    وعلى هامش الحفل قال السفير الروسي ألكسندر زاسبكين لـ"سبوتنيك": "نحن الآن نريد أن نستفيد من تراث الماضي، وفي الوقت الحاضر نطور روسيا في كل الاتجاهات خاصة في الظروف التي نعيشها الآن في العالم على الصعيد الدولي".

    وأعلن أن "المطلوب من روسيا بذل الجهود في سبيل إعادة الاستقرار في العلاقات الدولية، ولدينا النهج الثابت بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين نحو تحقيق هذه الأهداف".

    وحول الدور الروسي في لبنان قال زاسبكين: "نحن نجري الحوار مع القيادة والدولة اللبنانية وكل الأحزاب الأساسية للحفاظ على التوازن بين الأطراف الداخلية وبنفس الوقت لتطوير التعاون بين البلدين، ونحن نعمل في إطار مجموعة دولية تأييداً للأمن وللاستقرار في البلد".

    وتضمن معرض الصور الفوتوغرافية الذي افتتحه السفير الروسي، في المركز الثقافي الروسي في بيروت، صوراً لـ 4 مصورين محترفين أظهروا فيها حياة الجالية الروسية في لبنان، وصور لملاعب مونديال 2018 بالإضافة إلى صور التقطتها عدسات روس ولبنانيين في عدة مناسبات واحتفالات.

    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Nadim Hamidovich
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
    • المركز الثقافي الروسي في بيروت
      المركز الثقافي الروسي في بيروت
      © Sputnik . Zahraa El Amir
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    © Sputnik . Nadim Hamidovich
    المركز الثقافي الروسي في بيروت

    واعتبر مراسل وكالة "سبوتنيك" وسام متى، المشارك في المعرض، أن هذا المعرض يأتي ضمن فعاليات ينظمها المركز الثقافي الروسي في بيروت لمناسبة العيد الوطني في روسيا، للاضاءة على حياة الجالية الروسية في لبنان".

    وقال متى في حديث لـ"سبوتنيك": "وفقاً لفكرة المعرض فقد اخترت عشرين صورة تعكس الحياة الروسية في لبنان خلال العامين 2017 و2018، وكنت حريصاً فيها على التنويع بين صور التقطتها في مناسبات وطنية، من بينها بورتريهات للمشاركين في مسيرة الفوج الخالد في عيد النصر على النازية، وأحداث سياسية من بينها تصويت الجالية الروسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولقطات من قداس الأحد في الكنيسة الروسية في بيروت، إلى جانب أمسيات ثقافية وفنية سواء في المركز الثقافي في بيروت أو المراكز الثقافية الروسية في المدن اللبنانية كصور والنبطية".

    وأوضح متى أن "أهمية هذا المعرض تكمن في إظهار حيوية الجالية الروسية في لبنان، ومساهمتها في تقديم الصورة الأجمل لروسيا داخل المجتمع اللبناني، وأظن أنها تحقق في ذلك نجاحات تراكمية في مد الجسور الثقافية والاجتماعية بين روسيا ولبنان".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الدولية, تراث, حفل, مونديال 2018, كأس العالم 2018, وكالة سبوتنيك, المركز الثقافي الروسي, بيروت
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