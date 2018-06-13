فرنسا تقدم مساعدات طبية لصالح المستشفى الأردني العسكري في غزة

قررت فرنسا، اليوم الأربعاء، تقديم هبة على شكل مساعدات ومعدات طبية لصالح المستشفى الأردني العسكري في قطاع غزة.

باريس — سبوتنيك. قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، اليوم، "المعدات الطبية التي تتضمن أسّرة للجراحة سيتم نقلها خلال الأيام المقبلة من الأردن إلى قطاع غزة".

وأضافت دور مول "هذه العملية تدل على تعهد فرنسا بوضع حد للأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، وهي تأتي في إطار المساعدة التي تقدمها فرنسا لمنظمتين فرنسيتين غير حكوميتين والتي وصلت إلى 300 ألف يورو".

© AP Photo / Hatem Moussa شرط إسرائيل الوحيد لتحسين الوضع الإنساني في غزة

ولفتت الناطقة إلى أن "هذه العملية الفرنسية الأردنية المشتركة تؤكد على العلاقات الممتازة بين فرنسا والأردن، وعلى التمسك المشترك بالاستقرار في منطقة الشرق الوسط".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد أعرب، منتصف الشهر الماضي، عن قناعته بحق الشعب الفلسطيني في التظاهر سلميا، خلال مسيرات "العودة" التي تشهدها غزة منذ أواخر آذار/ مارس الماضي، منتقدا رد فعل الجيش الإسرائيلي واستخدامه القوة غير المتكافئة مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسقط عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم أفراد من الطواقم الطبية، خلال المسيرات في قطاع غزة.

وكانت فرنسا أعلنت، أواخر عام 2016، مبادرة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم لكسر جمود عملية السلام.

وكانت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس الرئيس السابق فرانسوا هولاند هددت بأنها سوف تمارس حقها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حال فشل مساعيها في إطار هذه المبادرة.