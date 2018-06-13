وزير إيطالي يهدد ماكرون ويطالبه بالاعتذار

هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بإلغاء اللقاء المقرر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، إذا لم تعتذر فرنسا من إيطاليا.

ووفقا لما نشرته فرانس برس، فإن سالفيني طالب فرنسا بـ "اعتذار رسمي"، وقال سالفيني أمام الصحافيين "بدون اعتذار رسمي سيكون من الأفضل لرئيس الحكومة عدم التوجه إلى فرنسا" للقمة المقررة الجمعة.

© Fotolia / Iakov Kalinin إيطاليا تستمر في منع رسو سفينة إنقاذ تقل مهاجرين

وكان ماكرون ندد الثلاثاء بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الإيطالية لرفضها استقبال السفينة أكواريوس التي تقل أكثر من 600 مهاجر قامت بإنقاذهم، فيما قال المتحدث باسم حزبه "الجمهورية إلى الامام" غابريال أتال إن موقف إيطاليا بشأن أكواريوس "يثير الغثيان".

وقال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موارفيرو ميلانزي، في بيان بعد استدعاء السفير الفرنسي لدى إيطاليا صباح الأربعاء، إن "الحكومة الإيطالية تعتبر من غير المقبول استخدام تلك العبارات في تصريحات رسمية".

ولم يكن السفير الفرنسي موجودا في روما وتوجهت نيابة عنه كلير آن رولان، المسؤول الثاني في السفارة.

وبحسب موافيرو، "إن مثل تلك التصريحات تقوض العلاقات بين إيطاليا وفرنسا".

وأضاف أن، "اللهجة المستخدمة غير مبررة" وإن كان موافيرو "يتفهم بأن دولة حليفة وصديقة قد تختلف مع مواقف دولة أخرى، فإن الخلاف يجب أن يتم التعبير عنه بطريقة وبأساليب تتماشى مع علاقة الصداقة تلك".

وردت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها "مدركة تماما" للضغوط التي تتعرض لها إيطاليا في مواجهة تدفق اللاجئين من أفريقيا، مشددة على أن باريس "متمسكة بالحوار والتعاون" في قضية الهجرة.

وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، أن وزراء الداخلية المتشددين في كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا قاموا بتشكيل "محور" للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.