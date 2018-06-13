رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

أعلن رئيس وزراء جورجيا غيورغي كفيريكاشيلي، اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته.

تبليسي — سبوتنيك. أعلن رئيس وزراء جورجيا، غيورغي كفيريكاشفيلي، اليوم الأربعاء، عن استقالته من منصبه.

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وقال كفيريكاشفيلي في مؤتمر صحفي: "سعيت لأكون رئيس وزراء لكل مواطن… كنت ولا أزال لاعبا في فريق. وبناء على ذلك، أراقب الحالة المزاجية في الفريق واتخذت القرار، الذي كان يمكن لأي قائد فريق اتخاذه، أنا أغادر اليوم منصبي هذا".

ووفقا للقانون الجورجي، تعني استقالة رئيس الوزراء استقالة جميع وزراء الحكومة.

هذا ونوقشت مسألة استقالة كفيريكاشفيلي في المجتمع الجورجي، منذ أن انطلقت في وسط العاصمة تبليسي يوم 31 أيار/ مايو الماضي احتجاجات واسعة النطاق تطالب بـ"استعادة العدالة".

وقدم على إثرها المدعى العام، إيراكلي شوتادزه، استقالته. وكان زازا ساريالدزه، والد المراهق الذي قتل شتاء في مركز العاصمة تبليسي، والذي كان يبلغ من العمر 16 عاما، قد دعا للاحتجاجات.

ويرى الأب أن النيابة العامة لا تجري التحقيق بشكل موضوعي وتحمي أحد المشاركين في الحادث، وهو ابن أحد موظفي النيابة العامة، حيث برأت المحكمة أحد المتهمين، وخففت الحكم عن المتهم الثاني.

وبدأ بعد ذلك احتجاج عند البرلمان الجورجي، حيث طالب المحتجون بمعاقبة جميع المسؤولين عن النتائج المزورة للتحقيق ودعوا الحكومة للاستقالة.