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19:24 13 يونيو/ حزيران 2018
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    مصنع للأسلحة الكيميائية في دوما

    حظر الأسلحة الكيميائية: من المرجح استخدام الكيميائي في قرية اللطامنة السورية

    © Sputnik . Nour Molhem
    العالم
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    رجحت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بشدة احتمال استخدام غاز السارين والكلور في قرية اللطامنة السورية.

    حسن دياب يتحدث في لاهاي
    © REUTERS / MICHAEL KOOREN
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    أمستردام — سبوتنيك. رجحت بعثة تقصي الحقائق استخدام السارين في تاريخ 24 و25 آذار/ مارس من العام الماضي، معتمدة في استنتاجاتها على شهادات من الأشخاص المتواجدين في القرية وعلى تحليل عينات بيئية.

    وذكرت المنظمة في بيان على موقعها اليوم الأربعاء، "رجحت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير أصدرته اليوم استخدام السارين كسلاح كيميائي في قرية اللطامنة في الجمهورية العربية السورية في 24 آذار/ مارس 2017".

    وأضاف البيان، "كما خلصت البعثة أيضا إلى ترجيح كبير باستخدام الكلور كسلاح كيميائي في مستشفى اللطمانة والمنطقة المحيطة به في 25 آذار/ مارس 2017".

    ولفتت المنظمة أن استنتاجاتها تستند إلى "شهادات الشهود المنفصلة والتحليل الوبائي والعينات البيئية.

    وأوضحت المنظمة أنّ جمع المعلومات والمواد، وإجراء مقابلات مع الشهود، فضلا عن تحليل العينات المطلوبة تطلب فترة أطول من الزمن لاستخلاص النتائج.

    وبحسب المنظمة فقد جرى إطلاع الدول المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية على تقرير البعثة حول حوادث اللطامنة. كما تم نقل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سلاح كيميائي, غاز السارين, اتهامات, لجنة تقصي الحقائق, منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية, سوريا
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