حظر الأسلحة الكيميائية: من المرجح استخدام الكيميائي في قرية اللطامنة السورية

رجحت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بشدة احتمال استخدام غاز السارين والكلور في قرية اللطامنة السورية.

© REUTERS / MICHAEL KOOREN في لاهاي...طبيب من دوما: وصلتنا حالات اختناق نتيجة الغبار والأعراض لم تكن عصبية أو جلدية

أمستردام — سبوتنيك . رجحت بعثة تقصي الحقائق استخدام السارين في تاريخ 24 و25 آذار/ مارس من العام الماضي، معتمدة في استنتاجاتها على شهادات من الأشخاص المتواجدين في القرية وعلى تحليل عينات بيئية.

وذكرت المنظمة في بيان على موقعها اليوم الأربعاء، "رجحت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير أصدرته اليوم استخدام السارين كسلاح كيميائي في قرية اللطامنة في الجمهورية العربية السورية في 24 آذار/ مارس 2017".

وأضاف البيان، "كما خلصت البعثة أيضا إلى ترجيح كبير باستخدام الكلور كسلاح كيميائي في مستشفى اللطمانة والمنطقة المحيطة به في 25 آذار/ مارس 2017".

ولفتت المنظمة أن استنتاجاتها تستند إلى "شهادات الشهود المنفصلة والتحليل الوبائي والعينات البيئية.

وأوضحت المنظمة أنّ جمع المعلومات والمواد، وإجراء مقابلات مع الشهود، فضلا عن تحليل العينات المطلوبة تطلب فترة أطول من الزمن لاستخلاص النتائج.

وبحسب المنظمة فقد جرى إطلاع الدول المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية على تقرير البعثة حول حوادث اللطامنة. كما تم نقل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.