رئيس البرلمان الأوروبي يدعو بروكسل إلى وقف الهجرة غير الشرعية

دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إلى وقف الهجرة غير الشرعية القادمة من شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن وجود الاتحاد الأوروبي يعتمد كليا على التعامل مع رحلات اللجوء وتعليقها.

أمستردام — سبوتنيك. وكتب تاجاني، في حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، "يعتمد بقاء الاتحاد الأوروبي نفسه على التعامل مع الهجرة، فنحن بحاجة إلى إيقاف الرحلات من شمال إفريقيا كأولوية أولى".

© Sputnik . Taras Litvinenko من بينها ألمانيا... 3 دول أوروبية تشكل حلفا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأضاف، "في الشهر القادم سأذهب إلى النيجر وربما إلى ليبيا"، مشددا على "أهمية تعامل البرلمان الأوروبي بشكل جوهري وأساسي مع أزمة اللجوء واللاجئين".

وتابع تاجاني "يتعين على البرلمان الأوروبي أن يكون جهة فاعلة رئيسية لحل أكبر مشكلة في عصرنا".

وتعيش أوروبا أزمة هي الأكبر في تاريخها، بسبب تدفق ملايين المهاجرين إلى أراضيها، بطريقة غير شرعية، وهي الأزمة الأكثر شدة في مجال الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لإحصائيات أعلنتها منظمة الهجرة الدولية زاد عدد المهاجرين، الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا، منذ بداية عام 2017 وحتى مطلع حزيران/ يونيو من نفس العام، عن 100 ألف شخص، بينهم 85 في المئة وصلوا إلى إيطاليا.