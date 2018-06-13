"التحالف الدولي" ينفي قصف منازل المدنيين في ريف الحسكة بسوريا

نفى الناطق باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الكولونيل شون ريان، قصف منازل المدنيين في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ريان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إجابة عن سؤال حول ما نشرته وسائل إعلام سورية رسمية بقصف التحالف لمدنيين في الحسكة إن "المزاعم الصادرة من النظام السوري حول قصف التحالف الاثنين الماضي غير صحيحة، ونحن لم ننفذ أية غارات في هذه المنطقة".

وأضاف ريان: قلوبنا ودعواتنا دائما مع الأشخاص والعائلات التي تأثرت بهجمات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) البربرية في الشرق الأوسط".

وفي السياق ذاته، واصلت طائرات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خارج الشرعية الدولية بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي عدوانها على قرى وبلدات ريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين في غارة شنتها على قرية الحردان. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وبحسب "سانا"، أفادت مصادر أهلية لمراسل الوكالة في الحسكة بأن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" قصفت اليوم الأربعاء منازل المدنيين في قرية الحردان بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين وإصابة امرأة بجروح خطيرة ووقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.