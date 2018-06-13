نيبنزيا: على مجلس الأمن الدولي "التفكير" في تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتقد أن على مجلس الأمن الدولي "التفكير" في تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين في رد عن سؤال حول إمكانية تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، إنه "من الطبيعي أن نحتاج إلى التفكير في خطوات في هذا الاتجاه".

وأضاف مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، أن هناك تقدما لا مفر منه في هذا الاتجاه، والذي يجب أن يكون متبادلاً. يجب أن يكون شارعا ذو اتجاهين. بالطبع ، يجب تشجيع الطرف الآخر من خلال "الخطوات المستقبلية".

© REUTERS / POOL بومبيو يعلن عن رغبة واشنطن في تحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية خلال عامين ونصف

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي.

وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

من جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

وتعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة، بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية، في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.