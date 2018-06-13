ألمانيا تشتري طائرات إسرائيلية بدون طيار بمليار دولار

أكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، 13 يونيو/حزيران، أن البرلمان والحكومة الألمانية وافقا على إتمام صفقة شراء طائرات بدون طيار من إسرائيل بقيمة مليار يورو، وذلك بعد زيارة وزيرة الدفاع وقائد سلاح الجو الألمانيين لإسرائيل للإنتهاء من شراء الطائرات التي يحتاجها هذا السلاح.
يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قد أنهى تدريبات عسكرية مشتركة، اليومن الأربعاء، مع القوات الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وبولندا، والذي أقيم على الأراضي الألمانية.
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