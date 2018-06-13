ألمانيا تشتري طائرات إسرائيلية بدون طيار بمليار دولار

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران، على شراء طائرات بدون طيار إسرائيلية في صفقة بمليار يورو.

أكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، 13 يونيو/حزيران، أن البرلمان والحكومة الألمانية وافقا على إتمام صفقة شراء طائرات بدون طيار من إسرائيل بقيمة مليار يورو، وذلك بعد زيارة وزيرة الدفاع وقائد سلاح الجو الألمانيين لإسرائيل للإنتهاء من شراء الطائرات التي يحتاجها هذا السلاح.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON إسرائيل تنهي مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة وجيوش أوروبية

ذكرت القناة على موقعها العبري أن الطائرات بدون طيار من نوع "هيرون"، ستعمل على الدفاع عن القوات الألمانية، فهي في احتياج إليها، وهو الأمر الذي بحثه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، خلال زيارته لبرلين الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قد أنهى تدريبات عسكرية مشتركة، اليومن الأربعاء، مع القوات الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وبولندا، والذي أقيم على الأراضي الألمانية.