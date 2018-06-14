ترامب: لم أناقش سحب قواتنا من كوريا الجنوبية مع كيم جونغ أون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يناقش انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية مع الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون، خلال القمة، التي جمعت بينهما في سنغافورة، الاثنين 12 يونيو / حزيران.

واشنطن — سبوتنيك . وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس 14 يونيو / حزيران، أنه لم يناقش مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قضايا تتعلق بسحب القوات الأمريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أود كثيرا أن يعود رجالنا إلى ديارهم"، مضيفا: "ربما يحدث هذا في يوم من الأيام".

ولفت ترامب إلى أن عودة القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية سيوفر الكثير من المال، مضيفا: "لكن هذا الآن لم يناقش، وليس على الطاولة".

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية هي أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وعقب القمة أعلن ترامب التوقيع على وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ بسرعة كبيرة، بينما وصف كيم جونغ أون الوثيقة الختامية بأنها بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.