ترامب عن قمة "السبع الكبار": كنت أفضل أن يجلس بوتين معي على الطاولة

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هل تعلمون أننا أمضينا حوالي 25 بالمئة من وقتنا بالحديث عن روسيا، وتساءلت، أليس من الأفضل لو كانوا هنا، أنا لست مع روسيا، أنا مع الولايات المتحدة.فلاديمير بوتين يجلس معي على الطاولة مع كافة الآخرين خلال حفل العشاء في كندا… لو كان هناك، لكنت قد طلبت منه أن يفعل الأشياء التي هي أفضل من أجل السلام والأفضل له".
يذكر أن قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت يومي 8 و9 حزيران/يونيو الجاري، في مقاطعة كيبيك الكندية.
يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.
هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.
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