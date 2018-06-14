ترامب عن قمة "السبع الكبار": كنت أفضل أن يجلس بوتين معي على الطاولة

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بأن حوالي 25 بالمئة من وقت المناقشات في قمة مجموعة "السبع الكبار" كانت مكرسة لروسيا، لذا كان من الأفضل لو كانت موسكو موجودة هناك (باجتماع القمة (.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هل تعلمون أننا أمضينا حوالي 25 بالمئة من وقتنا بالحديث عن روسيا، وتساءلت، أليس من الأفضل لو كانوا هنا، أنا لست مع روسيا، أنا مع الولايات المتحدة.

© REUTERS / KCNA رد فعل غريب من كيم جونغ أون على مزحة ألقاها ترامب خلال قمة سنغافورة (فيديو)

وأضاف، لو كان فلاديمير بوتين يجلس معي على الطاولة مع كافة الآخرين خلال حفل العشاء في كندا… لو كان هناك، لكنت قد طلبت منه أن يفعل الأشياء التي هي أفضل من أجل السلام والأفضل له".

يذكر أن قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت يومي 8 و9 حزيران/يونيو الجاري، في مقاطعة كيبيك الكندية.

يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.