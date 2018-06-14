تسجيل
05:44 14 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان

    ليبرمان والكنيست .. عاصفة سياسية في الطريق

    © Sputnik . Maxim Blinov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شكلت التسريبات الاستخباراتية الإسرائيلية، في الفترة الأخيرة، سجالا كبيرا بين وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ولجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وهو ما أشارت إليه وسائل الإعلام المنشورة باللغة العبرية، مساء الأربعاء، ما استدعى بدوره رفض ليبرمان إدلاء أي ضابط بمعلومات أمام الكنيست.

    جاءت البداية مع نشر صحيفة "معاريف"، العبرية، في السادس من الشهر الجاري أن الدائرة الأمنية الإسرائيلية تجاهلت تقارير كثيرة حول تدشين مفاعل نووي سوري قبل تفجيره، في العام 2007، وذلك بحسب وثائق سرية لم تنشر بعد، والتي تم تسريب أجزاء منها، تفيد بأنه جرت خلافات عميقة بين لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي والأجهزة الأمنية حول مدى توصل السوريين لمفاعل نووي، في العام 2004، أي قبل تفجير المفاعل السوري بثلاث سنوات كاملة، لتنتهي المعركة الاستخباراتية أو السياسية بإقرار وجود مفاعل نووي سوري، وهو ما اعتبر بمثابة فشل استخباراتي، آنذاك.

    الضربة الإسرائيلية على المفاعل النووي السوري
    © REUTERS / HANDOUT
    معاريف: فشل استخباراتي سبق تدمير المفاعل النووي السوري في 2007
    ويبدو أن تلك الخلافات قد استعرت مرة أخرى أخرى، حينما رفض ليبرمان إدلاء أي ضابط إسرائيلي بشهادته أو إفادته حول ما يجري في الجبهة الشمالية من تحركات عسكرية، خاصة حول الجبهة السورية، وما يتعلق بمجريات الأزمة السورية، ليتجه الكنيست نحو الدخول في شجار سياسي ــــ عسكري مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وهو ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

    بيد أن السجال الجديد قد أشارت إليه القناة العبرية الثانية على موقعها الإلكتروني، من أن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست أدارت مفاوضات سرية خلال الأونة الأخيرة حول قضايا أمنية معنية، وطلبت شهادة وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان نفسه، ثم عادت وطلبت اللجنة شهادة أو إفادة ضباط من الجبهة الشمالية العسكرية، ولكن استمر رفض ليبرمان في مساعدتهم، لتدخل الخلافات المستعرة بين ليبرمان والكنيست أشدها وقوتها، أمس، الأربعاء، 13 يونيو/حزيران.

    أضافت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم نفسه، الأربعاء، بأن ليبرمان حذر ضباط الجيش الإسرائيلي من الظهور والحديث أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وذلك بعدما طلب عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، عومير بارليف، إدلاء بعض ضباط الجيش الإسرائيلي بشهاداتهم أمام اللجنة بالكنيست، والإفادة بمعلومات حول ما يدور في الجبهة الشمالية لإسرائيل.

    صواريخ الدفاع الجوى إس - 300
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    وزير الاستخبارات الإسرائيلية يشكك في تزويد روسيا لسوريا بمنظومة "إس- 300"
    وذكر المعلق العسكري للصحيفة، يانيف كوفوفيتش، أن ليبرمان رفض إدلاء ضباط جيشه بشهادات حول ماهية الحالة الأمنية في الجبهة الشمالية لأعضاء الكنيست بلجنة الخارجية والأمن، وهو الأمر الذي يقوم به ليبرمان للمرة الأولى أثناء ولايته، في واقعة جديدة قديمة في الجيش الإسرائيلي، ويشار إلى أن إيهود باراك، وزير الدفاع الأسبق أن قام بالأمر نفسه، حينما رفض إدلاء ضباط الجيش بشهادات أمام الكنيست.

    وتعود القناة السابعة العبرية لتضيف أن عضو الكنيست عوفير شيلح، من حزب "يش عتيد"، ومعه عومير بارليف، أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست قد طلبا قبل أربعة أشهر إفادات حول مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي لأية مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية، ولكن من الواضح أن ليبرمان رفض الإدلاء بأية شهادات أو إفادات، معتبرا أن هذا الأمر هو "قدس الأقداس"، وهو ما يتعلق برفضه للتسريبات العسكرية، والتي تقلق مضاجع الإسرائيليين بوجه عام، وخاصة القيادات العسكرية منهم.

    توجه كل من النائبين، بارليف وشيلح إلى أكثر من عضو إسرائيل بالكنيست حول الأمر نفسه، في محاولة لإيجاد تفاهمات بينهما ووزير الدفاع ليبرمان، ويبدو أن الأخير مستمر في موقفه الرافض الإدلاء بأية تفاصيل حول مدى جهوزية الجبهة الشمالية للحرب، ما يعني وجود خلافات عميقة بينه والكنيست الإسرائيلي.

    انظر أيضا:

    معاريف: فشل استخباراتي سبق تدمير المفاعل النووي السوري في 2007
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تل أبيب, نتنياهو, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان لمشجعي فيفا لكأس العالم 2018 في فوروبيوفي غوري (تل الدويري) بموسكو
    انطلاق مهرجان المشجعين وكل عشاق كأس العالم 2018 في روسيا
    ترامب يطور العلاقات بالشتم
    ترامب يطور العلاقات مع الزعماء بالشتم
    أسطول البحر الأسود الروسي
    أسطول البحر الأسود الروسي: أرقام وحقائق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك