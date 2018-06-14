بوشكوف: حديث ترامب عن سحب قواته من كوريا الجنوبية "هراء"

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوشكوف على صفحته على "تويتر": "هل يريد ترامب سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية؟ "كلام فارغ" في أعقاب قمة سنغافورة. لن يكون هناك سحب (قوات). حتى لو أراد ذلك- لن يستطيع".
Трамп хочет вывести войска США из Южной Кореи? Пустая риторика по горячим следам Сингапура. Вывода не будет. Даже если захочет — не сможет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2018
وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية في سنغافورة، الاثنين 12 يونيو / حزيران، هي أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
وعقب القمة أعلن ترامب التوقيع على وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ بسرعة كبيرة، بينما وصف كيم جونغ أون الوثيقة الختامية بأنها بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.
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