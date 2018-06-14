فيديو يظهر أحدث 5 دبابات

وتَظهر في الفيديو دبابة روسية ودبابة ألمانية ودبابة تركية ودبابتان أمريكيتان.

وفي ما يخص دبابة "تي-14 أرماتا" الروسية يشير ناشرو الفيديو إلى أن برجها "غير مأهول"، فطاقم الدبابة موجود في قمرة مدرعة خاصة داخل الدبابة.

وتم تجهيز دبابة "أرماتا" بوسيطة الحماية من المقذوفات المضادة "أفغانيت". ويستطيع مدفع "أرماتا"، وهو من عيار 125 ملم، أن يطلق القذائف والصواريخ الموجهة.

وتستطيع دبابة "أرماتا" السير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة على الطريق المعبد، فيما تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة عندما تسير على الأرض الوعرة.

وعن دبابة "ليوبارد 2 أ7في" يقول ناشرو الفيديو إنها عامرة بالإلكترونيات.

وبخصوص دبابة "كابلان إم تي" التركية يشار إلى أن برجها الذي يحتوي على مدفع عيار 105 ملم، من صنع بلجيكي.

وتظهر في الفيديو أيضا دبابة أمريكية مطوّرة من فئة "أبرامز" هي M1A2 SEP v.3 التي صُنعت من أجل مدفعها عيار 120 ملم، قذائف جديدة خارقة للدروع، ودبابة أمريكية أخرى هي "غريفين" التي تعتبر من دبابات المستقبل في أمريكا.