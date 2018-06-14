ترامب يكشف عن أكبر أعداء بلاده

وكشف ترامب عن أكبر أعداء الولايات المتحدة الأمريكية في معرض حديثه عما تنشر وسائل الإعلام الأمريكية بخاصة "إن بي سي" و"سي إن إن" من أخبار وصفها بالكاذبة عن الاتفاق الذي توصل إليه مع كوريا الشمالية.

So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would have “begged” for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

​

وأشار ترامب في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" إلى "أنهم يناضلون من أجل الحط من شأن الاتفاق مع كوريا الشمالية".

ويرى ترامب أن الأخبار الكاذبة أكبر عدو للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في تغريدته: "الأخبار الكاذبة التي ينشرها الحمقاء بسهولة هي أكبر عدو لبلادنا".