كيم جونغ أون يعرب عن رغبته بإجراء لقاء شخصي مع آبي

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 12 حزيران/يونيو، عن رغبته في لقاء رئيس وزراء اليابان شينزو آبي شخصيا.

طوكيو — سبوتنيك. وكما أفادت صحيفة "سانكي" اليابانية، قد أوضح الرئيس الأمريكي للرئيس كيم جونغ أون يوم الثلاثاء الماضي أنه "سيتم رفع العقوبات عن بلاده بعد استكمال عملية نزع السلاح. ولكن إذا كانت كوريا الشمالية ترغب في الحصول علي مساعدة اقتصادية كاملة فإنها في هذه الحالة تحتاج إلى التفاوض مع اليابان." وأضاف أن "آبي لن يقدم علي تقديم المساعدة دون أن يتم حل قضية المواطنين اليابانيين الذين سبق واختطفتهم الأجهزة الأمنية لكوريا الشمالية وما زالت تحتجزهم بالقوة".

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi اليابان لا تنظر حاليا بإمكانية إجراء حوار مباشر رفيع المستوى مع كوريا الشمالية

وردا على ذلك أعرب كيم جونغ أون عن رغبته في إجراء لقاء شخصي مع أبي للتباحث في المشاكل القائمة بين البلدين.

يذكر أن هناك معلومات أوردتها بعض وسائل الإعلام، اليوم الخميس، والتي تفيد باحتمال أن يجري لقاء الزعيمين الكوري الشمالي والياباني على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية في أيلول/سبتمبر المقبل. كما سبق وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه من المحتمل أن يقوم شينزو آبي بزيارة إلي بيونغ يانغ في أب/أغسطس المقبل.