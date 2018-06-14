نائب رئيس الوزراء: إيطاليا لا تزال تنتظر اعتذار ماكرون

قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس، إنه لا يزال ينتظر اعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصريح انتقد فيه سياسة الهجرة التي تتبناها روما قبل يومين.

وقال ماكرون إن إيطاليا تصرفت "باستخفاف وعدم مسؤولية" بإغلاق موانئها أمام مهاجرين، مما تسبب في خلاف دبلوماسي حاد بين البلدين دفع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى التفكير في إرجاء اجتماع مقرر مع الرئيس الفرنسي غدا الجمعة، وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko إيطاليا تستدعي السفير الفرنسي لديها بسبب تصريحات عن اللاجئين

وقال دي مايو في مقابلة إذاعية: "ننتظر اعتذارا وإذا حدث ذلك يمكننا فتح صفحة جديدة". وأضاف: "لا يزال هناك وقت للتراجع والاعتذار ثم البدء من جديد".

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن ماكرون اتصل بكونتي، اليوم الخميس، دون مزيد من التفاصيل.