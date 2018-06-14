بيسكوف: محادثات بوتين وزملائه قد تستمر بعد افتتاح بطولة كأس العالم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستغل المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم للتحادث مع زملائه، وأنه من غير المستبعد أن تستمر المحادثات في الكرملين بعد انتهاء المباراة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "سيكون الرئيس بوتين موجودا خلال مراسم الافتتاح في ملعب "لوجنيكي" مع رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى الدوليين ومن الفيفا، وسيكون موجودا خلال المباراة الافتتاحية حيث يلتقي المنتخب الروسي بمنتخب السعودية".

© Sputnik . Alexander Vilf مورينيو قبل افتتاح كأس العالم: السعودية منتخب ساذج

وتابع المتحدث :"نحن نخطط كذلك لأن يستغل الرئيس هذه الفعالية لاستمرار المحادثات النشطة جدا مع زملائه من مختلف الدول، سواء على هامش هذه المباراة أو ربما تستمر المحادثات غير الرسمية في الكرملين مع الضيوف من رابطة الدول المستقلة".

ومن المرجع أن يتابع الرئيس الروسي محادثاته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء المباراة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم مغادرة ولي العهد للسعودية، متوجها إلى روسيا.

ومن المقرر أن يلعب المباراة الأولى في البطولة المنتخب السعودي مع البلد المستضيف روسيا، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت موسكو ومكة معا.

وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري، و15 يوليو/ تموز المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.