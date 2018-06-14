بيسكوف: محادثات بوتين وزملائه قد تستمر بعد افتتاح بطولة كأس العالم

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "سيكون الرئيس بوتين موجودا خلال مراسم الافتتاح في ملعب "لوجنيكي" مع رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى الدوليين ومن الفيفا، وسيكون موجودا خلال المباراة الافتتاحية حيث يلتقي المنتخب الروسي بمنتخب السعودية".
ومن المرجع أن يتابع الرئيس الروسي محادثاته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء المباراة.
وأعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم مغادرة ولي العهد للسعودية، متوجها إلى روسيا.
ومن المقرر أن يلعب المباراة الأولى في البطولة المنتخب السعودي مع البلد المستضيف روسيا، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت موسكو ومكة معا.
وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري، و15 يوليو/ تموز المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
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