ماكرون: لم أقصد الإساءة لإيطاليا وشعبها

وأعلن مكتب ماكرون في بيان، اليوم الخميس: "الرئيس الفرنسي يؤكد أنه لم يقل شيئا أبدا يهدف للإساءة لإيطاليا وشعبها".
وأكد ماكرون أنه سيلتقي كونتي في باريس على غداء عمل غدا الجمعة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكد، اليوم الخميس، عقد اجتماعه المقرر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الجمعة بعد محادثة هاتفية بينهما.
وتابع البيان: "ماكرون وكونتي اتفقا على أنه مع قرب موعد قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة في نهاية يونيو/حزيران الجاري، سيكون ضروريا أن يناقشا معا عددا من المبادرات الجديدة".
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