بوغدانوف يلتقي السفير القطري في موسكو... واليمن على رأس المحادثات

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك الأوضاع في اليمن.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد: "جرت خلال الحديث مناقشة بعض القضايا الراهنة لتطوير التعاون الروسي القطري المتعدد الاتجاهات، بما في ذلك دعم الحوار السياسي الدوري".

© Sputnik . Maksim Blinov الخارجية الروسية: اقتحام القوات الموالية لهادي لميناء الحديدة يسبب كارثة لليمن

وأشار البيان إلى أن المناقشات تناولت تسوية الأوضاع في اليمن ومنطقة الخليج.

وأطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" لطرد الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، وذلك على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال قصف المدينة، وهي النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال اليمن.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد المسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

ويقود هادي البلاد من مقره المؤقت في العاصمة السعودية، بينما تنقسم مقرات حكومته بين الرياض وعدن جنوبي اليمن.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.