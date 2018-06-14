تقارير تدفع وزير الثقافة الإسباني للاستقالة

استقال وزير الثقافة الإسباني ماكسيم هويرتا، أمس الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، من منصبه الذي شغله أسبوعا واحدا، بعدما أفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تهرب من الضرائب أثناء عمله صحفيا تلفزيونيا قبل عشر سنوات.

© AFP 2018 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU الاتحاد الإسباني يقيل مدربه قبل انطلاق المونديال بيوم واحد

وقال هويرتا في مؤتمر صحفي في مدريد إنه "بريء تماما"، وأنه دفع غرامة للوزارة المعنية بالضرائب عن الفترة من عام 2006 إلى عام 2008 بعد حدوث تعديل في معايير تحصيل الضرائب. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الإسباني، لصالح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي، واختيار الأمين العام لحزب "العمال الاشتراكي" الإسباني بيدرو سانشيز بدلا منه.

وتستغل أحزاب المعارضة ضعف راخوي بعد أن أدين 29 شخصاً مرتبطين ببروتوكول "الحزب الشيوعي"، يوم الخميس الماضي، بارتكاب جرائم تشمل نشر النفوذ وتزوير الحسابات، في ذروة محاكمة الفساد التي طال أمدها.